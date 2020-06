L'ex pro e camionista Ferrara si re-inventa blogger: quelle dirette social diventate un successo

Da corridore a camionista e blogger. Una vita piena di sorprese quella di Raffaele Ferrara, ex corridore cresciuto a Napoli e da dilettante approdato a Zalf e Trevigiani. Durante il lockdown, per gioco, si è inventato dirette serali su Instagram riunendo corridori e dirigenti del ciclismo. E, mettendoci la simpatia di #lelloferrara3 il successo è diventato planetario.

«Domani sera avrò in diretta Rigoberto Uran e giovedì Davide Rebellin» racconta l'ex professionista diventato trevigiano adottivo da oltre vent'anni. Un mese fa si è collegato con noi Vincenzo Nibali, regalandoci migliaia di visualizzazioni».

Raffaele Ferrara, dopo dieci anni da professionista, è diventato camionista nella ditta di Franco Daminato, ma è sempre rimasto nel ciclismo: «Le mie squadre? Il Giorgione e il Postumia. Un anno anche il Breganze. Amo il Veneto e i veneti che mi hanno accolto come un figlio e il ciclismo per me è stata una grande scommessa di vita».



Appunto, Raffaele Ferrara, nato a Napoli e figlio di un calciatore che diventa corridore: «Nasco nel 1976 a San Pietro a Patierno, quartiere tra Secondigliano e Scampia. Un ragazzo come tanti in quei quartieri. Poca voglia di studiare però mi piaceva lo sport, anche se non sapevo quale praticare. Mio papà Domenico, ex calciatore di serie C mi portò a fare un provino con il Napoli come libero. Nel capoluogo partenopeo se non giochi a calcio non sei nessuno. Con il calcio non c'entravo nulla, con gli sport di resistenza si. In famiglia erano appassionati di ciclismo e mi misero in bici. La prima gara da juniores nella mia San Pietro a Patierno in una corsa tra malavita contro corridori. Un disastro. Poi iniziò a piacermi pedalare. E iniziai subito forte. Da dilettante approdai alla Coalca, poi Zalf per due stagioni e altre due alla Trevigiani. Il salto di categoria tra i professionisti nel 2001. Dieci anni. Dalla Alessio alla Androni, Carmioro e Lpr».



Sei una persona che sprizza simpatia e voglia di vivere: «Sono rimasto molto legato al ricordo di mio papà. Ho ben 54 tatuaggi e voglio arrivare a 100 ma quello a cui tengo di più è sul costato ed è per mio papà mancato nel 2009. Lui mi ha insegnato i valori della vita, oltre al ciclismo. Gli stessi valori che trasmetto ai miei tre figli, che hanno iniziato ad andare in bici, Sonny di 14 anni, Justin di 11 e Josh 6. Da professionista non ho vinto nulla ma ho collezionato tantissimi piazzamenti. Uomo squadra mi definiva Franco Ballerini, l'uomo che più mi è rimasto nel cuore nel mondo del ciclismo. Con lui ho vestito due maglie azzurre, nel mondiale di Bettini e nella preolimpica a Pechino vinta da Bosisio».



Le dirette su Instagram ti hanno rilanciato: «Durante i duri mesi di chiusura ho fatto ritrovare vecchi corridori che non si incrociavano da anni. Il primo è stato Rinaldo Nocentini e i miei vecchi compagni di nazionale. Poi Garzelli, Ballan e tanti altri. Si parla di vita privata mettendoci ricordi di ciclismo. La frase più bella quella di Damiamo Cima quando mi ha detto che ho fatto riunire i corridori italiani. Le mie dirette sono diventate il salotto italiano del mondo del ciclismo».

