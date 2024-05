Femminicidio di Riese Pio X, apre una casa rifugio in ricordo di Vanessa Ballan. Il fratello: «Mia sorella sarà guida in questo luogo sicuro. Il nostro silenzio? Non è stato capito»

TREVISO - Casa rifugio in ricordo di Vanessa Ballan, vittima di femminicidio uccisa nella sua casa di Riese Pio X lo scorso 19 dicembre, insieme al bimbo che portava in grembo. Il fratello: «Ci sono molte ragazze che hanno bisogno di aiuto e sono certo che mia sorella sarà guida in questo luogo sicuro pensato e creato per loro».

La nuova casa rifugio per donne vittime di violenza

È stata presentata questa mattina, 31 maggio, alle 11, in Vescovado in piazza Duomo, una nuova casa rifugio per le donne vittime di violenza di Casa Rotary 2 che viene messa a disposizione della Fondazione diocesana Maurocordato e dal Rotary club Treviso Terraglio che sosterrà le spese in sinergia con altri club. La casa sarà gestita dal Centro antiviolenza - Telefono rosa di Treviso.

La scelta del silenzio: «Non tutti l'hanno compreso»

«Tante domande senza risposta e senso di ingiustizia che continuano a far parte di noi. Nessuno di noi era preparato a questa tragedia né tantomeno al dolore che questa avrebbe generato - continua il fratello di Vanessa nel suo discorso -. Le nostre famiglie hanno scelto il silenzio ma ci siamo resi conto che questo silenzio non da tutti è stato compreso e che putroppo la mancanza di rispetto sta dietro l'angolo. La violenza di genere è un tema sempre più sentito. Penso che esercitare qualsiasi forma di violenza sia una debolezza dell'essere umano. Abbiamo il compito di essere più accorti verso le persone, di prestare attenzione e di dire ciò che è necessario. Invito a non esercitare nessun tipo di offesa nei confronti degli altri perché c'è sempre una soluzione per cambiare e persone pronte ad aiutare».

Il dolore e l'appello: «Chiedere aiuto non è debolezza, mai»

«Quello che noi stiamo vivendo non dovrebbe viverlo nessuno, non dovrebbe esistere, non dovrebbe succedere, recuperiamo la nostra umanità e sforziamoci all'umiltà di riconoscere quando qualcosa non va. Facciamo tutti il possibile, riscopriamo la bellezza delle cose semplici e di qualità, la capacità di riconoscere sia le proprie fragilità sia di riscoprire l'amore per l'altro. Chiedere aiuto non è debolezza, mai. Comunichiamo sempre e ricordiamoci che la gentilezza è matrice di felicità».