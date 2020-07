Il camion si rovescia e perde in strada rotoballe di carta: chiusa la rotonda, Feltrina in tilt

CROCETTA DEL MONTELLO - Traffico completamente bloccato questa mattina, venerdì 10 luglio, lungo la Feltrina nell'area di Cornuda. Verso le 10.30 un camion, mentre percorreva la rotonda di Crocetta in direzione Cornuda, si è rovesciato sul fianco destro, perdendo in strada parte del carico, dei grandi rotoli di carta. Immediato l'intervento dei soccorsi; gli operatori del Suem per verficare le condizioni dell'autista e due squadre dei Vigili del fuoco con un'autogru. I pompieri dopo aver svuotato il camion, dovranno rimettere in careggiata il camion.

Nel frattempo il traffico è in tilt: a causa dei rallentamenti si è verficato anche un tamponamento tra un'Opel corsa e un camion. Tamponamento che ha causato la chiusura definitiva della rotonda. Ultimo aggiornamento: 12:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA