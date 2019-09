​Doppio schianto in Feltrina, il giallo dell'auto scura che zigzagava a fari spenti

di Laura Bon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Provoca l' incidente . Forze dell'ordine a caccia del. Ma le ricerche delpartono in ritardo a causa di un altro incidente, con persone incastrate nell'abitacolo. Intorno alle 21,40 di ieri, un altro frontale in via Feltrina sud 45 , all'altezza della DB group: è scoppia il caos. Il primo incidente: l'Audi condotta dal 38enne B.B., marocchino di Montebelluna, che percorreva l'arteria arrivando da sud si è scontrata frontalmente con la Golf guidata dal 37enne M.P., di Montebelluna, che procedeva in direzione opposta e che è rimasto incastrato nell'abitacolo. Devastante l'impatto che ha ridotto le due auto a un cumulo di lamiere accartocciate. Sul posto, oltre al 118, sono accorsi