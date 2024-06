SILEA (TREVISO) - Il blitz nella villetta di via Macello a Silea, trasformata in covo, magazzino e centro dello spaccio, era scattato a metà settembre. Dentro i carabinieri avevano sequestrato decine di chili di stupefacenti (tra hashish, marijuana, eroina ed ecstasy) e 400mila euro in contanti, e i militari avevano tratto in arresto tre persone. Ora, per quei fatti, è arrivata la sentenza. Il gup del tribunale di Treviso, Piera De Stefani, ha inflitto una condanna a 6 anni e 8 mesi, con rito abbreviato, a Federico Pierobon, 46enne trevigiano, proprietario della villetta della droga. Assolti invece Everest Xhoj e Ormand Lamcja, i due cittadini albanesi di 33 e 45 anni che erano finiti in manette assieme a lui per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'INDAGINE

Era da tempo che i militari dell'Arma tenevano d'occhio i movimenti in quell'abitazione a due passi dalle rive del Sile, presumendo che fosse base logistica di spaccio su larga scala: erano infatti stati registrati movimenti sospetti di persone e di veicoli di grossa cilindrata. Al momento del blitz i carabinieri hanno trovato all'interno dell'abitazione sia Pierobon che i due albanesi, a cui il 46enne aveva ammesso di aver dato alloggio. Al termine della perquisizione erano stati posti sotto sequestro 49 chili di hashish, 8 chili di marijuana, 35 grammi di eroina, 50 grammi di ecstasy pari a 96 dosi totali, 770 sigarette elettroniche con Thc (principio attivo della cannabis) e 410mila euro in contanti divisi in banconote di vario taglio. Insieme a questo materiale, i militari avevano anche trovato un "registro" di acquirenti: in una serie di quaderni, venivano documentati con cifre e nomi in codice il nome del compratore, quanta droga e di che tipo. Una sorta di "documentazione contabile", un vero e proprio libro mastro.