Fattorino infedele ruba le offerte per l'asilo ma cade in trappola: arrestato

GAIARINE - Doveva solo fare delle consegne in un mini market di Francenigo ma, una volta all’interno, ha rubato le offerte dei cittadini destinate a sostenere l’asilo del paese. È terminata con l’arresto in flagranza di reato l’avventura di un 44enne residente a Feltre, fattorino per una ditta di Caerano San Marco. Processato per direttissima ieri mattina, per rispondere dell’accusa di furto aggravato dall’abuso di prestazione d’opera, l’uomo ha chiesto e ottenuto un termine a difesa: l’udienza è stata rinviata al prossimo 15 gennaio. Su richiesta del pm, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo il solo obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri di Feltre, nonostante abbia un altro procedimento penale pendente per altri fatti.

LA TRAPPOLA

I proprietari del mini market di Francenigo, una piccola attività conosciuta da tutti in paese, nelle ultime settimane si erano accorti di qualche ammanco all’interno del negozio. Non sapevano darsi una spiegazione. Tutte cose di poco conto ma che, col il tempo, cominciavano a dare fastidio. Poi i loro sospetti sono ricaduti sul 44enne, che aveva libero accesso all’esercizio commerciale in orario serale per effettuare le consegne. E così, dopo aver contattato i carabinieri di Codognè e aver messo a punto il piano, hanno fatto scattare la trappola. Sul bancone era infatti presente un barattolo con le offerte dei clienti destinate all’asilo. Su indicazione dei militari dell’arma, i proprietari del piccolo supermercato hanno fotografato tutte le banconote e le monete lasciate dai clienti all’interno del barattolo. I carabinieri hanno poi pedinato il 44enne allo scopo di smascherarlo qualora fosse entrato in azione.

IL BLITZ

Come da programma, il fattorino si è recato al mini market venerdì sera per effettuare una consegna. Una volta uscito dall’esercizio commerciale, si stava dirigendo verso la sua azienda quando è stato fermato dai carabinieri che, appunto, stavano controllando i suoi movimenti. Una volta perquisito, i militari gli hanno trovato in tasca 55 euro. Confrontati con le foto scattate precedentemente dai titolari del market, è stato appurato che si trattava delle stesse banconote. Immediato è scattato quindi l’arresto per furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA