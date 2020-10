VALDOBBIADENE (TREVISO) - Vent'anni di prosecco e musica: Massimo De Nardo e Silvana Curto cedono Fasol Menin ad Alessandro e Giulia Tramet. Hanno creato un luogo, ma soprattutto dato anima e passione ad una porzione della Docg. La loro cantina e lo spazio attiguo sono stati sempre aperti ad artisti e performer, che Massimo e Silvana hanno saputo accogliere e valorizzare. Per primi hanno immaginato un binomio tra musica, vino e fotografia su queste colline, seguiti poi da altri marchi. E dopo 20 anni nel segno della sperimentazione e del vino, hanno deciso di dire basta. Un cambio di proprietà che mantiene a Valdobbiadene cuore e governance di un'azienda agricola che ha saputo affermarsi e distinguersi nella produzione di vini, rigorosamente Docg, e nella promozione e realizzazione di spettacoli e attività culturali di altissimo livello, dai concerti di musica jazz alle mostre fotografiche e pittoriche, fino alle presentazioni di libri.



LA STORIA

La Fasol Menin deve il suo nome alla località in cui sorge, immersa nel verde dei vigneti di Valdobbiadene. Silvana Curto e Massimo De Nardo nel 2000 hanno avviato l'attività animati dal desiderio di produrre Valdobbiadene Docg di qualità e di aprire le porte della loro cantina, pensata per l'accoglienza e l'ospitalità, a enoturisti ed artisti, estimatori del buon bere e appassionati di musica. Fasol Menin, con i suoi terreni coltivati a vigneto, tutti ricadenti nel territorio comunale, la moderna cantina e l'antico borgo attiguo, da ottobre è passata nelle mani della famiglia Tramet. Saranno in particolare Giulia e Alessandro, figli di Gianantonio ed Emanuela Gatto, ad occuparsene, conservando il marchio e la filosofia alla base del successo, del prestigio e della notorietà di questa realtà, che ha fatto del camaleonte il suo simbolo: «Vent'anni fa abbiamo deciso di seguire una passione e un'attitudine affermano Massimo De Nardo e Silvana Curto - e così ci siamo lanciati in una avventura affascinante e stimolante. È stata un'esperienza straordinaria. Ora abbiamo visto nella famiglia Tramet, il cui nome è garanzia di successo imprenditoriale, un'opportunità per dare continuità e sviluppo al nostro lavoro. Giulia e Alessandro porteranno certamente, con il loro entusiasmo, nuove idee e progetti innovativi».



IL FUTURO

L'azienda potrà continuare a crescere, investendo nuove risorse, sviluppando il prodotto e la sua vendita, allargando i mercati e potenziando il segmento enoturistico. La Fasol Menin resta un'azienda valdobbiadenese, gestita da una famiglia fortemente radicata sul territorio, pienamente consapevole del valore delle tradizioni, ma proiettata nel futuro: «Per noi spiega Giulia Tramet territorio e prodotto sono un tutt'uno. Ne consegue che vino e turismo devono viaggiare sullo stesso binario. Qualità, sarà la nostra parola d'ordine e nel contempo il nostro obiettivo, per tenere alto il nome di un prodotto d'eccellenza e di un territorio straordinario, che può fregiarsi del blasone Unesco».