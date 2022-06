TREVISO - Due giovani talenti trevigiani alla Settimana della Moda di Milano: Luca Da Pra e Michelle Furlanetto, diplomandi all’Istituto Europeo di Design (Ied), esporranno le loro collezioni alla “ Fashion Week ”. I due giovani, infatti, si erano distinti insieme ad altri 6 studenti durante l’esposizione “ I ed Avant Defilé 2022 ” , guadagnando si la possibilità di presentarsi al “ Graduate Fashion Show 2022 ” di I ed Milano, all’interno della Fashion Week , domenica 19 giorno alle 21, a i Magazzini Generali di Milano. Ogni anno, l’Istituto Europeo di Design organizza un’esposizione , un “Avant Defilè” o pre-sfilata, per promuovere i progetti dei suoi studenti e per favorirne una prima apertura verso l’esterno . I vincitori di questo contest possono poi partecipare a uno degli eventi più esclusivi del mondo della moda , la Fashion Week di Milano. Luca Da Prà di Valdobbiadene e Michelle Furlanetto di Volpago del Montello, studenti del terzo anno , sono pronti a presentare il 19 giugno il loro progetto di tesi.

L’IDEA

Da Prà, di Valdobbiadene, ha studiato all’Istituto Aeronautico di Treviso prima di appassionarsi alla moda. Dal quarto anno di scuola superiore si è avvicina to al mondo della sartoria maschile e, in seguito, ha frequenta to un corso di moda che gli ha perme sso di coniugare le forme classiche della sartoria al design e, sempre con questo intento, tre anni fa si è iscri tto a I ed . Ai Magazzini Generali presenterà la sua collezione-tesi intitolata “Dividit” che si ispira a Italo Calvino e al suo “Visconte dimezzato” per reinterpretarlo in chiave personale: «S ono partito dalla divisione a metà del visconte per arrivare a dividere il corpo umano in tante parti, ognuna delle quali a suo modo prende vita in un abito, esaltando una forma particolare. Ad esempio, l’utilizzo della crinolina nelle gonne per deformare il bacino - spiega - ho fatto delle ricerche su tutte le parti del corpo, sui suoi organi, e ho iniziato dalle loro particolarità per disegnare i miei capi » . L e sue creazioni « deformano le parti del corpo e di co n seguenza gli archetipi dell’abbigliamento classico maschile »: di qui si modifica anche la credenza che l’arte della sartoria sia utilizzabile solo per un vestiario classico adatto a specifiche occasioni (cappotti formali, giacche dal taglio sartoriale e camicie dal collo inamidato), arrivando così a evoluzioni inattese con le sue creazioni. Ogni cucitura e dettaglio sono studiat i per permettere all’abito di essere alterato rimanendo comunque riconoscibile, anche quando i volumi vengono esasperati.

LO SGUARDO