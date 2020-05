TREVISO Centoventi chilometri di strade urbane e tutti i pavimenti di pregio del centro storico: da questa mattina al via la prima grande sanificazione della città. Doveva partire la settimana scorsa per far trovare Treviso linda per la fase due, ma il maltempo ha costretto il Comune a riprogrammare l'intervento per oggi e fino a dopodomani. «Ma verrà svolto alle 4.30 del mattino e non avrà alcun impatto con il traffico» assicura l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Avvio definitivo del programma di stabili sanificazioni: per la prima Contarina effettuerà lavaggi programmati nelle aree di pregio e nelle arterie viarie principali della città. Non è quindi, in senso stretto, una sanificazione antivirus come quella di marzo. Ma consentirà ai trevigiani di ritornare al lavoro in maggiore sicurezza e con standard più alti, anche in considerazione dei due mesi di fermo. «Abbiamo da sempre delegato la pulizia delle aree del centro ai commercianti - riprende Manera - per la prima volta interveniamo con una profonda sanificazione pubblica di aree di pregio, dai sottoportici del Calmaggiore a calle del podestà a tutto il centro storico, sino al Put e a tutte le strade principali». Durata dei lavori: circa 3 giorni per un importo di 24 mila euro. «Non ci saranno conseguenze per il traffico perché l'intervento è veloce, si transita direttamente sulla carreggiata. E per evitare qualsiasi tipo di disagio si è programmato per le 4.30 del mattino».



LE ZONE

La sanificazione di marzo era stata un intervento specifico di tutte le zone a rischio sovraffollamento. L'obiettivo era la prevenzione, per questo era stato utilizzato ipoclorito antivirus. «Questa è una sanificazione di lavaggio: partiamo in via sperimentale col progetto di regolarizzarla e farla a cadenza semestrale o quando servirà». Sono 28 le aree di pregio nel centro storico: le pavimentazioni di piazza dei Signori, Calmaggiore, Corte San Parisio, Loggia dei Cavalieri, piazzetta Aldo Moro, Isola della Pescheria, via XX settembre, via Martiri della Libertà, via Toniolo, via Indipendenza e le principali strade e piazze con particolare riguardo per via Fiumicelli , via Zorzetto e Santa Caterina, piazza Rinaldi e piazza Vittoria. In Calmaggiore e nelle piazze principali Contarina interverrà con un particolare macchinario per le pavimentazioni di pregio, che rispetti le norme di tutela previste dalla Soprintendenza. Poi la pulizia si sposta lungo il Put per 120 chilometri toccando strada Ovest, viale Europa, viale Monte Grappa, via Zermanese e via Sant'Antonino.



L'INTERVENTO

Nel lotto è compresa anche la pulizia del Pattinodromo. «Ma verrà effettuata finita l'emergenza perché è necessario svuotare il parcheggio e in questo momento, con il blocco delle attività, molti trevigiani non possono spostare l'auto - precisa l'assessore all'ambiente - Se vedremo altre aree sporche, le aggiungeremo. Iniziamo un nuovo modo di manutentare la città. Un intervento già programmato prima del coronavirus, ma che oggi diventa particolarmente prezioso. Anche perchè non possono essere solo i commercianti a occuparsi di questo». I mezzi di Contarina si muoveranno oggi dalle 4.30, e gli interventi dureranno dai 3 ai 4 giorni. Poi, tarati i benefici dell'operazione, si provvederà a stilare una tabella di tempi e frequenze. Manera ribadisce che si tratta di un intervento veloce, che va anche nella direzione del mantenimento dei monumenti di pregio. «Iniziamo in concomitanza con l'apertura della fase due per far trovare la città bella e pulita a chi la riaffronterà» ribadisce. La pulizia del suolo ha anche un impatto sulla qualità dell'aria oltre che sul generico decoro. «La città ha strade e strade. In alcuni casi, vedi Put, nonostante il grande transito c'è più dilavamento e quindi la strada è molto più pulita. Lì servirà passare meno. Ma ci sono casi come viale Montegrappa in cui, a causa della pendenza, la sporcizia tende ad accumularsi. Lì sarà necessario avere maggiore attenzione».

