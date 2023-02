FARRA DI SOLIGO - «Sanremo è stata un’esperienza per me irripetibile. Cantare tutte le sere davanti ad una platea così importante mi ha riempito il cuore di gioia, sono stato io tutte le serate con la mia sana emozione e con la mia musica». Reduce dal Festival di Sanremo 2023 con il brano “Stupido”, il 23enne Will si è classificato al terzultimo posto, ma si è portato a casa un bagaglio di emozioni e di esperienza «indimenticabili». Ogni serata, per lui, «è stata unica e porterò con me tutte queste emozioni per un bel po’ – ha dichiarato il cantante originario di Soligo -. Ho cantato come volevo, dando tutto me stesso, per cui sono soddisfatto e non ho rimpianti».



LA PRESSIONE

Will non nasconde la pressione alla quale è stato sottoposto, «di Sanremo mi porto dietro anche il vortice della frenesia e degli impegni costanti, è stato un bel tour de force che mi ha formato anche dal punto di vista artistico. Ora è l’inizio di un lungo percorso che spero mi porterà sempre più lontano, per riposare non c’è tempo». Lo scorso venerdì c’è stata la serata dedicata alle cover e Will ha cantato in coppia al cantautore Michele Zarrillo la celebre “Cinque giorni”. «L’emozione è stata davvero magica, ho duettato con un mostro della musica italiana e nonostante lo conosco non da tantissimo ho un affetto gigante per lui, davvero un maestro, ho apprezzato ogni suo consiglio e ne farò tesoro».



IL TOUR

Terminato Sanremo la sua avventura musicale continua e «finalmente adesso inizio l’incontro con il pubblico e potrò vedere di persona tutte le persone dal vivo. Mi sono arrivati tantissimi messaggi anche su Instagram di complimenti e congratulazioni con persone che mi mandano anche il video mentre cantano “Stupido”, allora capisci che sei veramente apprezzato e che la canzone sta arrivando». A maggio Will tornerà alla dimensione live con lo “Stupido Tour Venti23”. Queste le prime date annunciate: 3 maggio a Milano (Magazzini Generali), 4 maggio a Padova (Hall) e 11 maggio a Roma (Orion). In attesa di partire con il tour, oggi Will sarà a Padova, unica tappa veneta, a Mondadori Cavour alle 15.30 per il suo “Manchester instore tour”, l’atteso incontro con il pubblico per presentare il suo nuovo album d’inediti. «Manchester - dichiara Will - è il frutto degli ultimi tre anni di lavoro e racconta di me».