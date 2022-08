Minacce di morte al sindaco Perencin. Solidarietà da Zaia: «La diversità di idee è un valore»

FARRA DI SOLIGO - «Esprimo la mia solidarietà, personale e istituzionale, al sindaco di Farra di Soligo. Le minacce e la violenza non devono mai essere uno strumento a cui ricorrere per esprimere il proprio dissenso: la diversità delle idee è un valore, e per questo sa e deve trovare modi diversi di esprimersi, sempre rimanendo nell'alveo del rispetto e della correttezza». Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, apprendendo la notizia della lettera anonima pervenuta al sindaco di Farra di Soligo (Treviso) Mattia Perencin, contenente offese e minacce, anche di morte.

«La civiltà di una società si misura in molti modi: rispettare gli altri e rispettare le istituzioni e i loro rappresentanti è certamente uno di questi», conclude Zaia.