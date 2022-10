Farra di Soligo, perde il controllo della moto e si schianta a terra: grave motociclista 23enne

FARRA DI SOLIGO - Perde il controllo della moto e si schianta a terra. Oggi pomeriggio, domenica 16 ottobre, intorno alle ore 14 in via Bellucci Farra di Soligo, in provincia di Treviso, un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, forse per evitare una collissione con un altro autoveicolo.

Il motociclista trevigiano ferito, classe 1999, è stato elitrasportato in ospedale dove al momento si trova in osservazione. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto per i rilievi di legge.