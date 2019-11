Assalto alla Fantic Motors: scatta la fuga dei banditi e l'inseguimento. Poi lo schianto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASIER (TREVISO) - Allarme alladi Casier ieri sera intorno alle 20.40. I Carabinieri intervenuti subito e hanno intercettato una Renault Megane rubata a Sacile il 19 ottobre. E' scattato l'inseguimento: l’auto è schizzata fuori dal cancello della ditta appena sentite le sirene, dopo diverse manovre spericolate, in via della Pace, la Megane si è schiantata contro un camion parcheggiato a bordo strada. L’auto è rimasta distrutta ma le persone all'interno sono rimaste illese e hanno tentato la fuga a piedi. Dalle telecamere di sorveglianza della ditta si evince che i banditi fossero quattro: due fuggiti a piedi dopo lo schianto e due probabilmente scappati prima.Intanto una seconda pattuglia dei Carabinieri ha controllato i danni alla Fantic, trovando il portone scassato, attrezzi da scasso e un furgone Ducato rubato a Thiene il 21 ottobre, sul quale erano già state caricate caricate 14 ebike, per valore totale di 70mila euro.