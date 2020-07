PONZANO - Se n'è andata senza poter realizzare il desiderio che aveva nel cuore, riportare a casa sua figlia, le sue nipotine, suo genero. Se n'è andata senza poter dar sfogo al dolore, piangendo su una tomba. E' morta improvvisamente mercoledì 15 luglio Paola Fontana, moglie di Romolo Guernieri e mamma di Bruna, scomparsa insieme alla famiglia nell'incidente aereo di Los Roques: il bimotore della Transaven in cui lei, il marito Paolo Durante e le figliolette Emma Viola e Sofia stavano raggiungendo quel 4 gennaio 2008 l'arcipelago al largo del Venezuela, si era inabissato in mare. E per le famiglie dei passeggeri, per i Durante di Ponzano Veneto e i Guernieri di Noale, è iniziato un incubo.

IL DOLORE INFINITO

Un dolore infinito, passato per la consapevolezza della perdita e la battaglia, fin qui persa, per avere indietro i corpi dei propri cari. Il relitto, dopo una lunga attesa, è stato individuato. Ma lì dov'è, in fondo al mare, nessuno l'ha più recuperato. Per Romolo Guernieri, che non ha mai smesso di lottare, la perdita della moglie è l'ennesimo dolore. «E' mancata improvvisamente. Stava poco bene, si era fatta visitare. Ieri (mercoledì ndr) stavamo partendo per la montagna, e invece...». Avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 1 dicembre, Paola. «Diceva sempre: l'anno bisestile, per noi, è fatale. Nel 2008 l'incidente a nostra figlia e alla sua famiglia. Quattro anni dopo le hanno sostituito una valvola del cuore, poi, nel 2016, hanno diagnosticato a me una malattia per la quale sono stato operato. Ora, avevamo traslocato da un mese, aveva la sensazione che qualcosa stesse per accadere. E aveva ragione».

LA SPERANZA

Aveva perso la mamma da bambina, Paola, e il padre in una circostanza profondamente dolorosa. «Ma poi ci eravamo sposati, siamo diventati genitori, poi nonni, le cose andavano bene». A Los Roques, il cuore si è nuovamente infranto. «Spero che lì dov'è ora possa incontrare mia figlia e le nostre adorate nipoti prosegue Romolo. Non siamo praticanti, ma siamo cristiani, e ci credo. Cosa vuole, si vive anche di speranza». E di tempo che scorre, un po' alla volta. Ma guardandosi indietro, sono già trascorsi dodici anni. Il tempo che passa non ti fa dimenticare, ma ti permette di sopravvivere, lascia intendere Guernieri. I funerali di Paola Fontana ancora non sono stati fissati, attorno a Romolo ci sono ora i figli Davide e Silvia, i nipoti, la grande, affiatata famiglia che i Guernieri avevano saputo costruirsi. «Se ho ancora un desiderio? Sì, che li riportino a casa ripete instancabilmente Sono a quasi mille metri sotto al mare, la temperatura è di 60 gradi sotto zero, l'aereo è intatto». E con esso, probabilmente, i corpi delle persone che trasportava, tra cui otto italiani.

