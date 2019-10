Il falso medico è scomparso e dietro di lui è rimasta una scia di truffe

di Denis Barea

CASTELFRANCO (TREVISO) - Nessuno sa dove sia finito, ildell'imbroglio salito agli onori della cronaca per il processo iniziato l'altro ieri in Tribunale a Treviso in cui è accusato die sostituzione di persona. Per almeno due anni avrebbe finto di essere un medico chirurgo che visitava pazienti, faceva consulenze, prescriveva medicine. Ma essersi spacciato per un dottore è solo una tappa della lunga carriera da virtuoso della truffa del 37enne, sparito dalla circolazione e nei cui confronti ad oggi si contano decine di denunce per truffa, tentata truffa, insolvenza fraudolenta, esercizio abusivo della professione e la ricettazione di alcuni assegni rubati.