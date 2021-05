Maxi sequestro di vestiti: scoperti 23mila capi di falso "Made in Italy", valevano 300mila euro

TREVISO - La Guardia di Finanza di Treviso, ha sequestrato 23.300 capi d'abbigliamento (t-shirt, pantaloncini, scarpe, ciabatte, calzini), del valore di circa 300.000 euro, tutti con false diciture quali «Made in Italy» e «Prodotto in Italia». I prodotti sono stati rinvenuti a bordo di autoarticolati e camion fermati dai finanzieri all'uscita dei caselli autostradali di Meolo/Roncade e Venezia Est, che insieme registrano ogni anno il passaggio di oltre 5 milioni di veicoli, in buona parte provenienti dalla cosiddetta «rotta balcanica». In alcuni casi, le false indicazioni di origine erano state coperte con del nastro adesivo, in maniera tale da cercare di passare indenni eventuali controlli. Insieme al sequestro della merce, sono state denunciate 15 persone, tra cui gli amministratori delle aziende che hanno importato i prodotti con sede nelle province di Modena, Teramo, Ascoli Piceno e Fermo.