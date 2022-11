Falso fisioterapista accusato di violenza sessuale dalle sue clienti: chiesto il rinvio a giudizio

TREVISO - La Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per un 40enne trevigiano accusato di violenza sessuale e lesioni colpose. L'uomo riceveva le donne clienti nella sua casa alla periferia del capoluogo qualificandosi come «coach olistico». L'indagine è stata aperta a seguito ad alcune denunce presentate dalle interessate, tutte donne al di sotto dei 50 anni. Gli episodi che vengono contestati all'indagato risalgono all'estate di due anni fa. Oltre ad abusi sessuali, l'uomo avrebbe anche praticato manovre di fisioterapia che, in un caso, avrebbero provocato importanti lesioni ad una giovane per guarire dalle quali sono stati necessari alcuni interventi chirurgici.