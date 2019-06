Ditta Camerin fallita, non fu colpa del giudice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Giudice monocratico dott. Marco Tamburrino ha emesso la seguente sentenzaNella causa civile di I grado iscritta al n. 3830 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2018tTra dott. Andrea Valerio Cambi rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Del Vecchio del foro di Roma attore e Il Gazzettino s.p.a., Fulvio Fioretti, Luca Anzanello, Denis Barea e Roberto Papetti quest'ultimo nella qualità di direttore responsabile del quotidiano Il Gazzettino, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Gullo del Foro di Venezia convenuti.Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, in persona del Giudice unico dott. Marco Tamburrino, così provvede:Accerta e dichiara la diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo internet nei confronti del dott. Andrea Valerio Cambi con riferimento agli articoli pubblicati su Il Gazzettino di data 23.5.2017 e 24.5.2017, anche sul relativo sito on line.Accerta e dichiara l'insussistenza della diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Andrea Valerio Cambi, con riferimento agli articoli pubblicati su Il Gazzettino il 27.5.2017 ed il 28.5.2017. Condanna Il Gazzettino S.p.A., Fulvio Fioretti, Denis Barea e Roberto Papetti, quest'ultimo in qualità di direttore responsabile del giornale, al pagamento nei confronti del dott. Andrea Valerio Cambi della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la diffamazione subita, oltre ad interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna Il Gazzettino S.p.A., Fulvio Fioretti, Denis Barea e Roberto Papetti, quest'ultimo in qualità di direttore responsabile del giornale, al pagamento della somma di euro 5.000,00 nei confronti del dott. Andrea Valerio Cambi, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47/1948, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo.Ordina l'oscuramento dei siti internet, a cura e spese dei convenuti Il Gazzettino S.p.A., Fulvio Fioretti, Denis Barea e Roberto Papetti, ove è apparsa la notizia on line pubblicata su Il Gazzettino con il relativo articolo del 23.5.2017 e del 24.5.2017.Ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulle testate giornalistiche cartacea e on line del medesimo giornale e su due quotidiani nazionali quali La Repubblica ed Il Corriere della Sera, a cura e spese dei convenuti Il Gazzettino S.p.A., Fulvio Fioretti, Denis Barea e Roberto Papetti.Rigetta la domanda di condanna dei convenuti ex art. 96 comma III c.p.c.. Condanna Il Gazzettino S.p.A., Fulvio Fioretti, Denis Barea e Roberto Papetti, quest'ultimo in qualità di direttore responsabile del giornale, al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore, che vengono compensate per ¼ e liquidate a carico dei convenuti per i restanti ¾, per l'importo di euro 3.626,25, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.Trento li 25.4.2019.Il GiudiceDott. Marco Tamburrino