Muore in passeggiata davanti alla moglie e agli amici

FALCADE - Attorno alle 11 di oggi, venerdì 22 luglio, il 118 è stato allertato per un escursionista colto da malore nella zona del Mulaz. F.S., 63 anni, di Vittorio Veneto (Tv), che si trovava assieme alla moglie e amici, sul sentiero che da Passo Valles porta al Mulaz, ha iniziato a sentire forte stanchezza e dolore, si è seduto per riprendersi, ma poi si è accasciato. I presenti hanno lanciato l'allarme per avviare subito il massaggio cardiaco, fino all'arrivo dall'equipe medica, sbarcata assieme al tecnico di elisoccorso dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore e subentrata nella manovre di rianimazione. Purtroppo però a nulla è valso l'intervento e il medico ha dovuto constatare il decesso dell'uomo. La salma è stata recuperata e trasportata al Pian della Sussistenza, dove attendevano i Carabinieri e il carro funebre e una squadra del Soccorso alpino della Val Biois.