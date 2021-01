Bosco del Fagarè in vendita, associazioni sul piede di guerra: «Salviamolo»

CORNUDA - Da Nervesa a Pederobba, si leva l'appello delle associazioni ambientaliste: «Non vendete il bosco del Fagarè». In concomitanza con la discussione, in consiglio comunale a Cornuda (domani sera alle 20,30), di una mozione presentata dal gruppo d'opposizione Amiamo Cornuda e di un'interpellanza firmata da vari consiglieri d'opposizione di Cornuda e Crocetta, varie associazioni ambientaliste della zona montelliana e di quella Pedemontana lanciano un appello contro la vendita di un pezzo, per quanto limitato, di bosco. Si tratta di Amici Bosco Montello, Arianova, Circolo Legambiente Piavenire, Comitato per la Tutela delle Grave di Ciano, Gruppo Naturalistico Montelliano, Lipu Delegazione Trevigiana, SOS Anfibi ODV, WWF Terre Del Piave TV-BL. Il loro è un accorato appello «per il mantenimento dell'integrità del Bosco Fagarè» accompagnato dalla «netta opposizione alla vendita di una sua parte, annunciata dall'amministrazione di Cornuda».



LE MOTIVAZIONI

Varie le motivazioni della richiesta. Innanzi tutto, una ragione storica. «Il Bosco, di 149 ettari -dicono le associazioni- è situato sulle pendici settentrionali dei Colli Asolani e fin dal 1888 è proprietà indivisa dei due Comuni. Questo ha consentito che si mantenesse intatto fino ai giorni nostri e che si elevasse, nella cultura popolare locale, a patrimonio storico e identitario di valore irrinunciabile».



LA MINACCIA

È proprio per questo che «l'avvio della frammentazione del Bosco costituisce una minaccia per la sua conservazione, infatti l'esperienza insegna che dove si è deciso di smantellare la proprietà unica e indivisa di un bene ambientale come un bosco, questo ha perso progressivamente di qualità, degradandosi». E aggiungono: «È uno dei tesori naturalistici della provincia, quei tesori che cercano di compensare la grande pressione antropica esercitata sulla maggior parte del nostro territorio. Presenta una ricchezza botanica e faunistica eccezionali. È caratterizzato da una grande varietà di specie arboree e arbustive come ad esempio carpini, querce, frassini, aceri, pioppi, faggi, castagni, noccioli, prugnoli, biancospini e da un sottobosco rigoglioso che offre splendide fioriture di gigli, iris, orchidee, ellebori, gerani. Una ricca biodiversità, prodotta da un microclima fresco-umido grazie al quale possono crescere piante normalmente visibili in montagna, che qui trovano le stazioni più basse della provincia; habitat ideale per molte specie di uccelli, mammiferi, anfibi, rettili e insetti». Non solo. Le associazioni offrono all'amministrazione di Cornuda la propria disponibilità «a condividere le proprie competenze ed energie per preservarlo nella sua interezza, adoperandosi per procurare risorse economiche locali, regionali ed europee per la sua tutela». (l.bon.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA