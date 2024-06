VILLORBA (TREVISO) - Immaginare il futuro, convogliare energie e talenti da tutto il mondo in quello che fino a pochi anni prima era area completamente rurale. Era il 1994 quando Luciano Benetton, insieme al fotografo Oliviero Toscani, ebbe l’intuizione di creare un luogo che non c’era: un laboratorio per progettare il futuro in equilibrio tra la sperimentazione più libera e astratta e l’applicazione concreta nei campi dell’arte e della comunicazione.

Esempio unico

A 30 anni dalla sua fondazione, Fabrica si conferma ancora oggi un esempio unico di mecenatismo imprenditoriale, catalizzatore di energia creativa e motore di relazioni. Un luogo dove giovani creativi da tutto il mondo sono invitati – attraverso una residenza d’arte gratuita – a fare ricerca e sperimentazione, confrontandosi sul terreno dell’immaginazione, con lo sguardo rivolto al domani. Uno spazio in cui sviluppare progetti, condividere esperienze, contagiarsi a vicenda e coniugare, in un contesto internazionale e multidisciplinare, la crescita personale con l’affinamento delle competenze professionali.

I numeri

Negli anni Fabrica ha ospitato e formato più di 800 artisti emergenti da 80 Paesi con il loro bagaglio di cultura ed esperienze. Designer, ricercatori, fotografi, videomaker, registi, musicisti, scrittori, giornalisti e creativi a tutto tondo sono partiti da Fabrica alla conquista del futuro: una Babele di culture e linguaggi, sensibilità e stili diversi. Incontro tra persone, ma anche tra discipline artistiche, modi di espressione, territori. Perfino lo spazio e l’architettura ne sono testimoni: Fabrica ha sede in una villa antica, restaurata e ampliata da Tadao Ando, uno dei maggiori architetti contemporanei, che l’ha immaginata come un ponte gettato tra passato e futuro, con quelle sue radici di cemento saldamente conficcate nella terra e quelle colonne che sembrano sostenere il cielo. Nel corso della sua storia sono transitate da Fabrica oltre 500 personalità creative – artisti visionari, mentori straordinari e professionisti di caratura internazionale – che hanno condiviso il loro sapere con i giovani talenti del centro attraverso workshop, conferenze e momenti di formazione. Tra loro, Marina Abramovic, Sebastião Salgado, Abbas Kiarostami, Martin Parr, Michael Nyman, William Klein, Samantha Cristoforetti, Issey Miyake, Philippe Starck, Stefan Sagmeister, Erik Kessels, Roberto Saviano, Patricia Urquiola, Joseph Kosuth, solo per citarne alcuni. Fabrica vuole ispirare una precisa categoria di creativi, fatta di giovani “catalizzatori sociali” che, una volta terminata la loro esperienza nel centro, continueranno autonomamente il proprio percorso.

La festa

Oggi più che mai, la ricerca di Fabrica è un’attività transdisciplinare, in cui i linguaggi dell’arte e della comunicazione si contaminano con quelli delle scienze sociali, della tecnologia e dell’ecologia, per interpretare i cambiamenti in atto e le tendenze che daranno forma al mondo di domani. Per celebrare i 30 anni di Fabrica il tema della sessione marzo-luglio 2024 è Kinship, ovvero quel sentimento di appartenenza alla stessa comunità. Le attività del semestre “Kinship” culmineranno in una Reunion tra Fabricanti del passato e del presente, che da diversi luoghi del mondo convergeranno a Fabrica il 5 e 6 luglio per partecipare a una sorta di festival collettivo con conferenze, presentazioni, tavole rotonde, proiezioni, concerti e mostre.