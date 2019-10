Fabiola non risponde al telefono: uccisa a 50 anni da un aneurisma

di Gabriele Zanchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO (TREVISO) -ditrovatain casa, deceduta per cause naturali. Si tratta di, poi trasferita ae da qualche anno ain un appartamento in piazza Serenissima. La donna, che viveva sola, è stata trovata ieri mattina nella sua camera da letto. A dare l'allarme unche, dopo averla cercata ripetutamente al telefono ieri mattina, è andato a casa sua. Medici e infermieri del Suem hanno potuto soltanto accertare che la morte è avvenuta presumibilmente domenica, mentre i carabinieri della stazione di Castelfranco hanno confermato che si tratta di morte naturale. La donna soffriva di varie patologie e assumeva più di un farmaco. Probabilmente a provocare la morte è stato un. Fabiola aveva cinquant'anni e da qualche anno si era trasferita a Castelfranco. Lo aveva fatto per lavoro perché per un breve periodo ha lavorato nella reception di una palestra della zona.