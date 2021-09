Fabio Biasuzzi, dinastia veneta: dalla bonifica di Marghera alla rifondazione di Assindustria. Milan e ciclismo nel cuore

TREVISO - Dalle cave alla produzione di calcestruzzi e asfalti, alle costruzioni, al turismo, al mondo dell'ippica. Fabio Biasuzzi è stato esponente di spicco di una famiglia che, dal secondo dopoguerra in avanti, è stata tra i protagonisti dello sviluppo economico della Marca Trevigiana e dell'intero Nordest. E lui stesso, in prima persona, aveva contribuito ad ampliare e rinnovare il business familiare. L'imprenditore si è spento nelle ultime ore di giovedì vinto infine, a 71 anni, da un male incurabile. Lascia la moglie Laura e i figli Beatrice, Caterina e Giuseppe, oltre alla madre Gina e al fratello gemello Maurizio Mauro, con cui per svariati decenni ha condiviso la guida dell'impero produttivo.

IL RITRATTO

«Era un orso buono: magari appariva brusco in alcuni casi, ma voleva sempre il bene degli altri, dei familiari come dei dipendenti», lo ricorda Giuseppe. I funerali si celebreranno lunedì, alle 15.30, in Cattedrale a Treviso. La vita lavorativa di Fabio Biasuzzi, fin da giovane, è stata inevitabilmente legata alle attività imprenditoriali di famiglia: era entrato in azienda nei primi anni 70, pressoché appena laureato in Economia, occupandosi inizialmente, vista la sua formazione, di amministrazione. Era stato il nonno Sante, negli anni Venti, a fondare il primo nucleo del gruppo. Il primo vero salto è avvenuto subito dopo il secondo conflitto mondiale, con la bonifica di Marghera e i primi appalti della ricostruzione post- bellica, quando al vertice della società arriva anche il padre Giuseppe (scomparso nel 2008). Non a caso, la Biasuzzi è stata tra le aziende che, terminata la guerra, ricostituiscono l'associazione degli industriali di Treviso.



LA PRESIDENZA

Della realtà confindustriale provinciale, Fabio in seguito sarà precoce presidente del Gruppo estrattivo e marmifero tra il 1977 e il 1981 e, in tempi più recenti, componente del consiglio generale di Unindustria dal 2004 al 2009. A metà del secolo scorso, intanto, la famiglia aveva avviato un nuovo filone: la prima cava, ricordava l'imprenditore, l'avevano aperta quando lui aveva cinque anni. Da lì, un ulteriore crescendo. Nei decenni successivi, Fabio aveva assunto il timone proprio delle attività connesse all'estrazione e alla lavorazione degli inerti, mentre il fratello Mauro aveva rilevato la divisione specializzata nelle costruzioni. Tra le realizzazioni più prestigiose, attuate sotto la sua gestione, solo per citare alcuni esempi più recenti, la fornitura di materiali per il Passante di Mestre, per le aree pediatriche del policlinico di Padova, per la Città della Speranza, per la Pedemontana Veneta. «Ma dietro molte grandi opere portate a termine in Veneto, seppur non tra i primi nomi ricordati, c'è il contributo della Biasuzzi», sottolineano i famigliari.



L'AZIENDA

Una delle chiavi del successo del gruppo è stata anche la capacità di diversificare: in primis nel turismo. Dal primo campeggio al Cavallino, ormai oltre cinquant'anni fa, agli attuali villaggi turistici sul litorale veneziano e in Croazia. E poi la passione di casa per i cavalli: Fabio, in gioventù, era stato anche eccellente driver, vincendo pure il prestigioso riconoscimento del Frustino d'oro, per poi dedicarsi alle strutture: titolare e presidente per un ventennio, fino al 2018, della Nordest Ippodromi, che gestiva gli impianti di Treviso, Trieste e Ferrara, l'aveva portata ad essere una realtà di primo piano a livello nazionale.



GLI OSTACOLI

Nella sua carriera professionale, come altri colleghi, aveva dovuto affrontare anche contestazioni e cause giudiziarie. Erano state, però, le conseguenze della crisi economica del settore e, soprattutto, la constatazione di un modo di fare impresa ormai cambiato, in cui non si riconosceva più, a convincerlo, seppur a malincuore, a cedere il ramo principale dell'azienda di escavazione, acquisito dal gruppo Grigolin a fine 2019. Da un paio d'anni aveva passato la mano alla nuova generazione nella conduzione operativa anche nell'ambito turistico. Ora si apprestava a godersi la pensione e le altre passioni: la famiglia su tutte, la barca, il ciclismo, il Milan, la solidarietà, sempre pratica senza pubblicità. La malattia non gliene ha quasi dato il tempo.