Travolto in bici sulla Noalese, ex direttore delle Poste muore dopo due giorni di agonia

TREVISO - Domenica scorsa è stato travolto da un'auto lungo la Noalese, di fronte alla chiesa di San Giuseppe, mentre era in sella alla sua bici. Le sue condizioni, subito disperate, si sono aggravate con il passare delle ore e nella mattinata di oggi, 23 agosto, è morto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Non ce l'ha fatta purtroppo Ezio Renosto, trevigiano di 85 anni: troppo gravi le lesioni riportate.

L'incidente domenica scorsa

Ezio Renosto, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Treviso, si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto lungo la Noalese da una Alfa Romeo 145 guidata da un 70enne, anche lui trevigiano risultato negativo ai test alcolemici. La vettura, dopo aver falciato l'anziano, scaraventato sul cofano e poi sull'asfalto, ha terminato la propria corsa contro un lampione.

Volontario benvoluto da tutti

Renosto abitava in zona San Giuseppe con la moglie Dina e due figli. Attivo nella vita del quartiere, esperto soprattutto in materie economiche dava una mano all’Ipab Appiani-Turazza. Ex lavoratore delle Poste, aveva fatto il direttore nella sede di Quinto di Treviso. Ed era anche molto attivo nel mondo del volontariato della parrocchia di San Giuseppe. Era stato investito proprio mentre attraversava la strada davanti alla chiesa. Mancherà a tutta la comunità.