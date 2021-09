Ritorna l'expo della birra artigianale, un anno fa annullato per la pandemia

PREGANZIOL - Tutto pronto a Preganziol per l'11esima edizione dell'Expo delle birre artigianali Una Birra per Tutti che quest'anno si svolgerà nell'area attrezzata di via Europa (zona Iperlando) a partire dalle 17 di venerdì 10 settembre e fino alle 23 di domenica 12. «Dopo l'edizione annullata del 2020, finalmente si torna, anche grazie anche al fondamentale aiuto dei nostri sponsor - dice il fondatore di Brasseria Veneta, Antonio di Gilio -. L'accesso all'interno della manifestazione potrà avvenire gratuitamente senza prenotazione, ma esibendo il Green Pass. Per chi non lo avesse abbiamo comunque realizzato anche una zona esterna ad accesso libero».

IL PIANO

All'interno della struttura di circa 550 metri si potranno dunque trovare sei birrifici artigianali italiani selezionati accuratamente dagli organizzatori, tutti con diverse tipologie di birra alla spina (Antikorpo, Birrone, Bradipongo, Lzo, Menaresta e Birrificio del Forte). Inoltre, ci sarà uno spazio dedicato agli homebrewer (produttori di birra in casa) soci della Brasseria per permettere ai visitatori di avvicinarsi al homebrewing in modo piacevole e conviviale. I birrifici presenti in rassegna garantiranno dunque fiumi di birra artigianale di qualità, per tutti i palati e i desideri. Per i più appassionati, inoltre, una sezione dedicata ai prodotti di Profilospezie e alle botti di Veneta Botti; si potrà poi vedere dal vivo il Braumaister Spiedel grazie all'azienda Uberti.

IL CONCORSO

Oltre a tanta buona birra, l'offerta della kermesse è completata anche dalla presenza dei food truck Brambù e Piadineria Selvaggia e dall'angolo Caffè Goppion, mentre chi fosse interessato a pernottare può affidarsi agli alberghi Crystal e Magnolia usufruendo della convenzione stipulata con la Brasseria. Domenica poi si svolgeranno le premiazioni del 12° Concorso per Homebrewer Wide Open. «Possiamo definirci degli eroi per aver organizzato un evento simile in questo periodo storico - conclude di Gilio -. Speriamo possa essere un segnale di ripartenza per tutti. Il ricavato andrà a sostenere diverse attività solidali come quella della Lilt, di Fondazione Oltre Labirinto e di Ogni giorno per Emma Onlus, oltre a sostenere le spese per una borsa di studio per universitari e per un ragazzo già da tempo adottato in Costa d'Avorio».