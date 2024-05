Possagno. Tornano al liceo 40 anni dopo la maturità. E i loro prof fanno lezione: ricordi, lacrime e sorrisi per gli ex studenti del Cavanis

POSSAGNO (TREVISO) - Tornano sui banchi di scuola a quarant'anni esatti dalla maturità. Ben più di una semplice rimpatriata per un gruppo di ex studenti del liceo classico Cavanis di Possagno, che sabato 18 maggio hano voluto ritrovarsi proprio nel loro vecchio istituto. Già, perché i ragazzi di un tempo hanno assistito a una lectio magistralis sulla bellezza, tenuta dai loro insegnanti dell'epoca Alessandro Gatto (docente di greco) e Ivano Zordan (folosofia).

Oggi come quarant'anni fa. Un tuffo nel passato per ricordare gli anni di liceo e l'esame di maturità, superato nel 1984. Ma anche un'occasione per riannodare i fili di quelle amicizie che i diversi percorsi professionali e le differenti scelte di vita avevano sbrindellato.

«E' stato un evento simpatico potersi trovare a raccontare del tempo andato e dei percorsi intrapresi da ciascuno di noi. Ad un certo punto, però, è suonata la campanella. E il prof Zordan, dopo aver invitato noi ex studenti a prendere posto in una classe, ha tenuto una lectio magistralis sul valore della bellezza in un excursus di diversi autori dall'antichità ai pensatori moderni» raccontano gli ex compagni. In aula sguardi attenti e qualche lacrima di commozione.

Alla fine, un fragoroso applauso. E forse il proposito di non lasciar trascorrere altri quattro decenni prima della prossima rimpatriata.