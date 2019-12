Nuova vita per l'ex polveriera di viale Europa: ecco cosa diventerà Foto

di Paolo Calia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Il segnale che qualcosa si sta muovendo arriva dagli scavatori parcheggiati davanti all'area dell'di. Da qualche giorno è iniziata un'opera di pulizia piuttosto approfondita. A svolgere i lavori è il Demanio, proprietario dell'area.Una volta ultimata questa fase, inizierà una bonifica bellica vera e propria per garantire la massima sicurezza. E tutto questo ha un solo obiettivo: consegnare l'ex deposito un tempo utilizzato dall'esercito a Ca' Sugana. Che ha già pronto un progetto molto preciso: trasformarla in un'area di servizi per il più grande polo scolastico della città. L'intenzione del sindaco Mario Conte è quello di realizzare una biblioteca, aule studio e una mensa. Un progetto di massima è già pronto. L'asse di viale Europa racchiude, nel giro di poche centinaia di metri, scuole superiori come il liceo Scientifico Da Vinci, l'istituto per geometri Palladio e quello per il turismo Mazzotti. Senza contare la scuola parificata alle Canossiane. Fatti due conti, si parla di un quadrante che ogni giorno richiama migliaia di ragazzi di ogni età. E a cui dei servizi specifici servirebbero come il pane. E su questo sta puntando Ca' Sugana.