MOGLIANO - L'area dell'ex maglificio Nigi sarà anche la nuova casa di polizia locale e Protezione civile. L'intervento ha preso le mosse da un accordo pubblico-privato tra il Comune e la società Visotto supermercati. Undicimila metri quadrati, abbandonati per una quarantina d'anni al degrado e alle incursioni vandaliche, verranno recuperati: 4mila interesseranno l'immobile centrale, la cui destinazione d'uso subirà un cambio parziale, da produttivo a commerciale, con l'apertura, probabilmente entro la metà del 2025, di un supermercato del gruppo Visotto.



RIGENERAZIONE URBANA

«Questo è un intervento storico di rigenerazione -commenta il sindaco, Davide Bortolato- quasi un restauro conservativo, perché questa è una struttura d'importante valore architettonico, immersa nel verde e a pochi metri da due ville palladiane». Il tutto senza gettare un metro quadrato in più di cemento. Il cantiere servirà solo a recuperare e restaurare un edificio di notevole valore storico, patrimonio archeologico industriale della porta nord di Mogliano. Quando lo stabile venne edificato negli anni '60 l'amministrazione comunale di allora impose degli stringenti vincoli estetici, tenendo conto della sua posizione lungo la strada Napoleonica, decorandola così con una fontana e numerosi spazi verdi. L'area è inoltre tatticamente posizionata all'incrocio delle più importanti arterie stradali della zona e vicina all'ingresso dell'autostrada, pertanto diventerà un grande valore aggiunto, come già faceva tra gli anni '60 e '70 «rappresentando una sorta di Fiat di Mogliano -dice Bortolato- che dava lavoro a moltissime persone». Tanti dei presenti all'inaugurazione, dalla giunta ai rappresentanti delle forze dell'ordine e della Protezione civile, ricordano con nostalgia i pomeriggi passati a fare acquisti all'ex maglificio Nigi. «C'è un legame affettivo tra questo luogo e i moglianesi -conferma Bortolato- e sono sicuro che darà importanti opportunità e grandissimo beneficio pubblico».



STRUTTURE DI VENDITA

L'opera pubblica realizzata da Visotto grazie a una perequazione urbanistica, ovvero i due edifici destinati a polizia locale e Protezione civile, ha valore che ammonta a 3 milioni 660mila euro. E non si farà il classico centro commerciale che allontana i clienti dal centro storico, bensì un'unica struttura di vendita adibita a supermercato, recuperando non solamente l'interezza dei fabbricati presenti nell'area, con circa 300 posti auto, ma anche tutta l'area vicina, con lavori che interesseranno la viabilità e il verde circostante. Già da tempo infatti la rotonda vicina è curata dal gruppo Visotto, che si occupa della sua manutenzione e pulizia. «L'insediamento di una nuova struttura di vendita -aggiunge il vicesindaco con delega alle attività produttive, Giorgio Copparoni- che offre nuovi prodotti e servizi non può che migliorare il tessuto commerciale della città. Non possiamo poi dimenticare che oggi la frazione di Campocroce è sprovvista di qualsiasi esercizio di vendita alimentare». Le impalcature già montate e i lavori già iniziati testimoniano la volontà di voler riempire al più presto quello che per decine di anni è stato un buco nero all'ingresso della città. «Siamo felici di salvare questo importante sito -interviene il vicepresidente della catena, Roberto Visotto- e già da anni guardavamo a Mogliano con l'intenzione di aprire un supermercato, felici di realizzare uno spazio che sarà di beneficio per l'intera cittadinanza». In più Polizia locale e Protezione civile, le cui sedi si trovano attualmente in edifici in affitto, avranno i propri spazi: «Una soluzione adeguata alle necessità del Corpo intercomunale ma anche dei volontari -conclude l'assessore Marco Donadel- organi fondamentali per la sicurezza dei cittadini».