Rive minacciate da una giungla: l'ex Dogana sprofonda nel degrado /Foto

di Paolo Calia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - La via è piccolina, ma circondata dal verde. Troppo verde. In via dello Storga i residenti, ormai da qualche anno, convivono con l'incuria e il degrado in cui sono sprofondate le sponde del corso d'acqua nel tratto che attraversa e costeggia l'ex Dogana, nella zona del porto di Fiera.Le segnalazioni a Comune e Genio Civile si sprecano. Le sponde sono diventate un intrico di alberi cresciuti troppo, anche oltre dieci metri, di rami lunghissimi che s'intrecciano e rischiano di cadere da un momento all'altro minacciando sia via dello Storga che via Borin.Dalle finestre delle case che si affacciano sulle sponde si vede un muro verde. I rami si protendono sull'acqua, in alcuni casi sulla via. Il timore dei residenti è che un temporale qualsiasi possa provocare guai a non finire. Servirebbe un robusto intervento di potatura, ma è complicato farlo non tanto per questioni tecniche, ma meramente burocratiche.