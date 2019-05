Ex Carnielli, all'asta a 50mila euro il complesso che valeva 4,5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITTORIO VENETO -, un valore quasi cento volte inferiore alla prima asta:. È questo il nuovo prezzo posto come base per l'asta del, più volte messo in vendita, ma che mai ha ottenuto l'interesse di un compratore. Forse ora potrà solleticare qualche investitore. Lo si saprà il 12 giugno, quando le buste con le offerte pervenute verranno aperte. Per lquesta è l'ultima possibilità. Dopodiché non è escluso che il curatore possa passare alla rinuncia del bene: non avendo trovato un compratore, lo andrà cioè a restituire alla fallita Cerfim.