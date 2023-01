Evasione fiscale milionaria nel settore edile, denunciati quattro imprenditori specializzati nelle ristrutturazioni

TREVISO - Scoperta una frode fiscale nel settore edile, quattro imprenditori denunciati per reati tributari e sequestro di beni di 1.107.042,87 di euro. Le indagini della Finanza hanno permesso di ricostruire che, negli anni dal 2014 al 2018, tre degli indagati, tutti titolari di ditte individuali attive nella ristrutturazione di immobili , hanno emesso nei confronti di un’altra impresa, avente la medesima attività economica, fatture false per 2,3 milioni di euro , al fine di agevolare l’ evasione dell’I.R.PE.F. e dell’I.V.A. .

Beni sequestrati agli imprenditori

Le prove dell’avvenuta contabilizzazione delle fatture, ottenute attraverso verifiche e controlli fiscali, accertamenti bancari, dichiarazioni confessorie, acquisizioni documentali presso società con sede anche nelle province di Padova e Vicenza, sono state poste al vaglio della Procura della Repubblica di Treviso, che ha chiesto e ottenuto dal Giudice delle Indagini Preliminari un decreto di sequestro preventivo pari all’ammontare delle imposte evase, quantificate in oltre un milione di euro. I finanzieri trevigiani, quindi, hanno dato immediata esecuzione al provvedimento di sequestro, cautelando, in via preliminare, liquidità bancarie, un immobile in provincia di Vicenza, due automezzi di media cilindrata e una partecipazione societaria.