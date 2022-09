Eurofighter dell'Aeronautica parte da Istrana per intercettare aereo privato

ISTRANA - Nella tarda mattinata di oggi, 12 settembre, un Eurofighter dell'Aeronautica Militare è decollato dalla base aerea di Istrana, sede del 51/o Stormo, per raggiungere ed identificare un velivolo privato di nazionalità tedesca, decollato da Amburgo e diretto in Corsica che durante la rotta aveva perso temporaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile. L'intercettazione e la «visual identification», avvenuta nei pressi dell'Isola d'Elba, fa sapere l'Aeronautica, è stata resa possibile grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale «guida caccia» da terra. Dopo aver scortato il velivolo per un ulteriore tratto di volo, l'Eurofighter è rientrato ad Istrana per riprendere il turno di prontezza a terra per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale ed il velivolo civile ha proseguito sulla rotta prestabilita.