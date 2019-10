​Pulisce il marciapiede ogni giorno dopo il lavoro, Zaia: «Un vero veneto»

di Silvia Moscati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGLIANO VENETO - È stato un bel giorno quello di ieri perdi via Svevo a. Non ha ricevuto solo i complimenti dei suoi clienti, che apprezzano molto il suo gelato, in mattinata sono arrivati anche quelli delLui non è ancora passato per la sua gelateria, ma ha apprezzato il senso civico di Pesci e lo ha scritto pubblicamente sul gruppo Facebook Sei di Mogliano se..., sotto una foto nella quale si vede il gelatiere che, dopo aver chiuso il negozio, si mette ail portico e il marciapiede e a liberali dalle foglie: Non è un gesto eccezionale, ma la normalità e la base del senso civico per la gente veneta, che sente profondissimo il dovere di tutelare, curare, proteggere il territorio ha scritto Zaia. Che ha poi aggiunto: Lei è davvero Veneto, con quelle doti che ci rendono orgogliosi e che hanno fatto grande la nostra terra.