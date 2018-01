Terrore islamico, espulsi 2 macedoni Nascosti a Treviso, pronti per la Siria

LEGGI ANCHE

TREVISO/VENEZIA -due cittadini, due cugini macedoni perLa Digos di Venezia, insieme con la Digos di Treviso, hanno eseguito il decreto di espulsione emesso dal ministro dell’Interno nei confronti di D. F., 46 anni, nato a Boroec,e di D. B., 44 anni, nato anch'egli a Boroec domiciliato a. Entrambi erano già stati sottoposti ad indagini dalla Digos di Venezia, nell’ambito di un procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, in quanto sospettati di aderire ad un’associazione finalizzata ad attività di terrorismo internazionale diA seguito di attività investigativa compiuta sul territorio, anche con l’ausilio di strumenti tecnici e telematici, i due sono risultati in assiduo contatto con, a loro volta attivi nell’opera di proselitismo e reclutamento diper il teatro di guerra siro-irakeno. Nella prosecuzione delle indagini i due macedoni si sono evidenziati per aver intrapreso in prima persona, dall’inizio del 2016, un profondo e strutturatotale da ingenerare in loro l’intenzione di partire per la Siria e arruolarsicontro l’esercito del presidente Assad.Durante le indagini sono emersi legami tra i due espulsi ed altri esponenti di ambienti dell’estremismo islamico presenti; inoltre, sono stati riscontrati contatti econ cittadini stranieri residenti all’estero, già noti per ampia e documentata attività di proselitismo e reclutamento di foreign fighters.