TREVISO Ora l'espulsione è proprio a un passo. Manca solo l'ultimo sigillo e poi Fulvio Pettenà, per vent'anni presidente del consiglio provinciale e volto storico della Lega trevigiana, e Giovanni Bernardelli, ex presidente del consiglio comunale di Conegliano - oltre sessant'anni in due di militanza sotto la bandiera del Carroccio - saranno ufficialmente fuori dal partito. Alla fine della scorsa settimana è arrivata la tanta annunciata raccomandata che informa della proposta di espulsione nei loro confronti e li invita a presentare, entro dieci giorni, una memoria difensiva che vale come ricorso. Il tutto verrà poi esaminato dal Consiglio di disciplina di Milano. L'esito è però già scontato: per entrambi l'esperienza dentro la Lega sta per finire. Anzi, per Pettenà è già bella che finita.

LA SCELTA

«Figurarsi se faccio ricorso - sorride - per dimostrare cosa? Non bastano 35 anni dentro la Lega? Devo presentarmi davanti al Comitato di Salvaguardia Nazionale? Anche no, grazie. Sinceramente non devo dimostrare niente a nessuno e men che meno giustificarmi. Ho sempre e solo detto la verità, quello che pensa la gente, i nostri elettori sempre più confusi. E mi hanno mostrato il cartellino rosso. O forse ho commesso un reato di lesa maestà? Se pensano che buttare fuori me e Bernardelli serva per risolvere la situazione, facciano pure. Non sono deluso. Anzi, oggi sono ancora più carico di prima. E andiamo avanti».

LA DIFESA

Chi invece non ha intenzione di darla vinta tanto facilmente è Bernardelli: «Ho ricevuto la raccomandata venerdì - ammette - ma ho anche già pronto il ricorso con la memoria difensiva. Hanno scritto che su di me pende una proposta di espulsione, me lo aspettavo. Ma è ovvio che non finisce qui e che mi difenderò». Se per Pettenà l'accusa è quella di aver criticato ferocemente e pubblicamente il segretario federale Matteo Salvini, senza risparmiargli veramente nulla, per Bernardelli la faccenda è diversa. Per lui l'accusa è quella di tradimento, per così dire. Di non aver seguito la linea del partito durante le elezioni di Conegliano e di aver appoggiato Fabio Chies, sindaco uscente e sfiduciato che ha sfidato la coalizione Lega-FdI più civiche. A Bernardelli è stato imputato di aver fatto volantinaggio a favore di Chies: «Io non ho fatto proprio niente - ribatte - mi hanno accusato di essere andato in giro per il mercato assieme a Chies a distribuire volantini. Ma non è assolutamente vero. Nel giorno in cui dicono che avrei accompagnato Chies, di volantini non ce n'erano nemmeno. Comunque ho la mia memoria difensiva. La commissione mi risponderà entro un mese. Ma resto sereno, la vita va avanti». Ancora in attesa di sapere il proprio destino è invece l'europarlamentare Gianantonio Da Re, anche lui accusato di critiche eccessive contro Salvini. In questo caso però non si parla di espulsione ma di un provvedimento più blando, sei mesi di sospensione: «Sinceramente non mi è ancora arrivato niente - ammette - resto in attesa».