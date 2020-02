Due esplosioni in zona industriale: bombe carta contro auto e azienda

GODEGA DI SANT'URBANO - Due esplosioni ravvicinate in zona industriale oggi pomeriggio in via del Rovere. Si trattava di due bombe carta, lanciate l'una contro l'auto parhceggiata in uso ad un'imprenditrice titolare di un'azienda di macchine da caffè, l'altra diretta all'ingresso di un'altra ditta operante nel settore della meccanica. Non vi sarebbero testimoni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Sembra che a lanciarle siano state due persone in auto riuscite subito dopo a dileguarsi. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Le indagini sono in corso.



Ultimo aggiornamento: 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA