Boato nella notte, fanno saltare il Postamat ma fuggono a a mani vuote

RESANA - Botto come una bomba, nella notte. Era da poco passata l'una di oggi 3 marzo a Resana, quando gli abitanti sono stati svegliati di colpo da un boato. Era stato fatto saltare in aria lo sportello automatico Postamat dell'ufficio postale di via Donatori di sangue. Ma i ladri, che erano lì pronti a prelevare il denaro e a fuggire, hanno dovuto rinunciare. Lo sportello infatti, pur distrutto, non era immediatamente accessibile e il sistema d'allarme è immediatamente entrato in funzione. I ladri si sono allontanati precipitosamente e a mani vuote, lasciando il Postamat in brandelli ma "vittorioso". Sarà rimesso in funzione entro pochi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA