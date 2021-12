Vedelago. Forte esplosione alla Rossl e Duso: nessun ferito ma gravi danni alla struttura

VEDELAGO (TREVISO) - Esplosione oggi in una ditta di lavorazione metalli a Vedelago, in via Montegrappa. Domenica 12 dicembre, intorno a mezzogiorno e mezzo, si è verificata una forte deflagrazione in una azienda, secondo i primi riscontri si sarebbero verificati danni solo alla struttura della ditta, non risulterebbero esserci feriti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Esplosione a Vedelago: cosa è successo?

La deflagrazione si è verificata alla Rossl e Duso di Vedelago, azienda metallurgica del gruppo Cividale leader del settore: danni ingentissimi e tragedia sfiorata. Dalle prime informazioni pare che a saltare in aria sia stato un cilindro in acciaio sotto pressione, in fase di collaudo. Nessun ferito ma i danni alla struttura sono pesanti. Tempestivo l'intervento di squadre dei vigili del fuoco da Castelfranco e Treviso per la messa in sicurezza del sito, le verifiche statiche e i sopralluoghi. I tecnici che stavano eseguendo il collaudo di pressione del manufatto si trovavano in una sala controllo in una parte separata del capannone e seguivano tramite telecamere le varie fasi, quando è avvenuta la rottura. Lo scoppio ha fatto cadere il carroponte, divelto i portoni e causato danni statici ad una parte del capannone.