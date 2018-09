Esplosione in appartamento: estratti vivi 2 coniugi, pompiere intossicato

MOGLIANO VENETO. Esplosione in un appartamento di via Roma a Mogliano, sopra l'ufficio postale. Due coniugi 90enni sono stati estratti vivi. Non sembrano in pericolo di vita. Entrambi hanno problemi di respirazione per aver inalato fumo e la donna ha una lieve ustione al braccio. Anche un Vigile del fuoco è rimasto intossicato dal fumo. L'incendio è stato causato verosimilmente dallo scoppio di una bombola o di un condizionatore.

