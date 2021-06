Esplode la pentola a pressione, ferita una ragazzina di 16 anni

QUINTO - Esplode una pentola a pressione, ferita una ragazza di 16 anni che stava preparando la cena. Al momento dell'incidente in casa con lei c'era anche il fratello più piccolo che però è rimasto incolume. L'esplosione è successa oggi pomeriggio, 18 giugno, poco prima delle 17 a Quinto di Treviso, in via Monsignor Tognana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza del Suem che ha trasportato la ragazza all'ospedale e anche i carabinieri per ricostruire cosa sia accaduto.