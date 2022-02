Espianto di cuore, pancreas fegato e reni a donatore deceduto in terapia intensiva: 14 ore di intervento, all'opera sei équipe e 30 sanitari

CASTELFRANCO VENETO - Con un intervento durato 14 ore sei diverse équipe chirurgiche, per un totale di trenta professionisti, hanno potuto espiantare cuore, pancreas fegato e due reni da un paziente deceduto nel reparto di terapia intensiva gestito dall'Istituto oncologico veneto (Iov) di Castelfranco Veneto.

Gli organi sono stati inviati ad altrettante destinazioni italiane via terra e con voli aerei ed hanno aperto altrettanti nuovi canali di speranza per cinque pazienti in attesa di un donatore. La persona deceduta, a causa di una lesione cerebrale, aveva in tempi precedenti espresso parere favorevole al prelievo di organi e tessuti.