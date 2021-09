Cortina, un disidratato e due ragazzi persi: doppio soccorso in contemporanea tra i monti

CORTINA - Un escursionista disidratato e due ragazzi che si sono persi. Doppio intervento in contemporanea del soccorso alpino oggi, 18 settembre. Alle 14.40, infatti, la Centrale del Suem è stata allertata per due interventi in contemporanea sulle montagne ampezzane. Nel primo caso il Soccorso alpino di Cortina è stato inviato al Rifugio Biella, dove era arrivato un escursionista che accusava malore a causa della disidratazione. L'uomo, 36enne, di Ravenna, è quindi stato raggiunto da una squadra e accompagnato all'ospedale per le opportune verifiche.

Nel secondo caso l'allarme è arrivato dal personale del Rifugio Croda da Lago, componente del Soccorso alpino, accortosi di due ragazzi in difficoltà dopo aver sbagliato sentiero nella zona di Cima Ambrizzola. In tre, del Soccorso alpino di Cortina e del Centro Cadore, hanno quindi raggiunto un 27enne di Vittorio Veneto e un 29enne di Pordenone, rimasti incrodati e incapaci di scendere, e li hanno aiutati a rientrare.