Sette ore di intervento e prime Tac positive, ma i prossimi giorni saranno quelli decisivi. E.B., 16enne promessa del calcio, è stato colpito da un'emorragia cerebrale mentre si stava allenando nella palestra di casa. A provocarla è stato un angioma silente che il ragazzo aveva sin dalla nascita ma del quale nessuno era a conoscenza. Un angioma che ha provocato una grossa emorragia che martedì l'equipe medica del Ca' Foncello ha aspirato con una delicatissima operazione chirurgica durata sette ore e che, stando agli esiti delle Tac, sembra aver avuto esito positivo. Il 16enne è ora in coma indotto e vi rimarrà almeno per i prossimi due giorni che saranno decisivi per comprendere l'evoluzione futura.

IL DRAMMA

Il giovane si stava allenando nella palestra di casa, com'era solito fare soprattutto in questi giorni di quarantena per tenere il fisico allenato in vista del ritorno alla normalità fatta, per una promessa del calcio come lui, di allenamenti quotidiani e partite nei fine settimana. Mentre pedalava sulla cyclette è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra. Provvidenziale l'intervento del papà che, vedendo il mancamento del figlio, ha chiamato senza esitazione il 118. L'ambulanza arrivata nel giro di pochi minuti nell'abitazione nel cuore di Resana, lo ha portato con urgenza al Ca' Foncello dov'è stato operato. Sono ore di grande apprensione che uniscono tre comunità. Quella di Vedelago dove il 16enne ha iniziato a giocare a calcio, quella di Vicenza dove scende in campo con il LaneRossi nella categoria allievi under 17 nel ruolo di difensore e quella di Resana dove vive con papà, mamma e il fratello maggiore al quale è molto legato.

IL SINDACO DALLA FAMIGLIA

«Siamo tutti vicini alla famiglia e speriamo insieme a loro che possa recuperare quanto prima e che questo sia solo un brutto incubo passeggero -dice il sindaco Stefano Bosa- Ieri sono andato a trovarla assieme al parroco e all'assessore Bellinato. Quella che ci lega è un'amicizia di lunga data. È un momento davvero duro». L'intero paese si è stretto con il pensiero attorno ai genitori e al ragazzo: «È una roccia, assomiglia alla mamma» sottolinea il sindaco. «È un ragazzo molto determinato e responsabile che ha messo l'asticella dei propri obiettivi molto in alto -conferma l'assessore Bellinato- È il capitano della sua squadra di calcio ma è un ragazzo di riferimento anche nella vita. Molto impegnato su tutti i fronti, dallo sport alla scuola. Subito dopo le lezioni prendeva il treno e andava a fare allenamento, poi tornava a casa e studiava fino a tardi e la mattina si svegliava presto. Nel fine settimana andava a calcio, non faceva festa». Nemmeno durante l'estate si concedeva una pausa dai suoi impegni tanto che si dilettava nel ruolo di coach per i ragazzi del centro estivo di Resana. «Tutti gli vogliono bene, dobbiamo solo pregare».

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA