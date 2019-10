​Addio a Emilia Roveda, si è spento l'angelo del nido dell'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COLLE UMBERTO (TREVISO) - Era uno degli angeli del nido dell'ospedale vittoriese, ma un male incurabile ha stroncato la vita e la voglia di vivere di, a 61 anni. In lutto e nello sgomento la comunità collumbertese, e i reparti di ostetricia dove come vigilatrice d'infanzia, dopo l'abilitazione al Burlo Garofolo di Trieste aveva prestato per anni servizio, gli ex colleghi e molti amici che già mercoledì sera hanno partecipato in massa alla recita del rosario. L'ultimo saluto le sarà dato oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Colle Umberto. Di Emilia Roveda chi l'ha conosciuta ricorda che aveva portato ovunque la disponibilità il sorriso e la generosità che le venivano spontanei nel suo lavoro. E da amante della vita e con l'ottimismo che trasmetteva aveva anche combattuto a fondo con la malattia.