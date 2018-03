di Denis Barea

TREVISO -. Sono questi i risultati dell'disposto dalla procura di Udine e svoltosi ieri mattina. Un risultato che sembrache invece avrebbero dovuto sviluppare per contrastare malattie come il morbillo e la pertosse, con punte che arrivano fino al 90% quando a essere esaminati sono i campioni di quelli che sono stati inoculati durante il periodo in cui la Petrillo ha prestato servizio all'Usl 2 di Treviso. Per contro le 125 provette di confronto, corrispondenti a pazienti sottoposti a profilassi con identici lotti di vaccino ma somministrati da altri operatori, mostrano una negatività del 4%, cioè perfettamente in linea con quanto riportato dalla letteratura scientifica in materia, secondo cui al vaccino non risponde una percentuale di persone variabile tra il 2 e il 5 per cento...