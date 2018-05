Finte vaccinazioni, processo vicino per l'assistente sanitaria Petrillo

di Denis Barea

TREVISO - Omissione in atti d'ufficio, peculato, falsità ideologica e falsità materiale. Per il sostituto procuratore di Udine Claudia Danelon sono i reati commessi da, l'assistente sanitaria 32enne indagata dalla Procura di Udine in relazione allo scandalo delleche avrebbe coinvolto migliaia di pazienti, in gran parte bambini, sottoposti a profilassi dalla donna durante il suo periodo di servizio prima presso l'azienda sanitaria di Codroipo e poi nella Usl 2 di Treviso. Ipotesi per le quali il magistrato, che ieri ha formalizzato la chiusura delle indagini, si prepara a chiedere il rinvio a giudizio della Petrillo, che proprio per questo è stata licenziata dall'azienda sanitaria trevigiana. L'assistente oltre a Treviso aveva lavorato anche in Friuli.