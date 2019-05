Finti vaccini ai bambini, udienza preliminare per Emanuela Petrillo

Riprende nella tarda mattinata di oggi, davanti al gup del tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba, l'udienza preliminare a carico di, l', prima nel distretto sanitario di Codroipo (Udine) dell'azienda sanitaria del Medio Friuli, e poi all'Usl 2 di Treviso. Il processo era stato sospeso alla scorsa udienza, il 21 dicembre, in attesa della decisione della Corte di Cassazione - su richiesta della difesa che aveva presentato una istanza specifica - di rimessione del processo ad altro tribunale. Per la difesa, infatti, sussistevano «motivi di legittimo sospetto», per il «clamore mediatico senza precedenti» sviluppatosi intorno alla vicenda e per il «malcontento dei genitori» che, a giudizio dei difensori, avrebbero contribuito a creare un clima tale da «condizionare pesantemente le sorti del processo».ad aprile dagli Ermellini che hanno invece considerato l'imparzialità del giudice e stabilito che il processo può essere celebrato a Udine. Si riparte dunque dall'udienza preliminare. Nel corso del processo si erano già costituite parte civile le due aziende sanitarie e le famiglie di alcuni bambini.