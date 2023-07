RESANA (TREVISO) - Elisabetta Caon è morta a 29 anni a causa di una ischemia. La giovane di Resana, che aveva appena finito il dottorato di ricaerca all'University College di Londra, dopo il diploma Scientifico al Giorgione e la laurea magistrale in in Biotecnologie a Padova, è stata colta da un malore improvviso in spiaggia lunedì scorso mentre era in vacanza in Grecia, con in fidanzato. Inutile la corsa in ospedale.