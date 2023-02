TREVISO - Lo ha immortalato la telecamera interna del negozio, puntata sulla cassa, mentre esce con in mano delle banconote. Colpo messo a segno domenica scorsa alle 11 di sera. Un’immagine che ha sorpreso Francesco Montellato, titolare della Eliografia Quattroesse di via Verdi, a due passi dal tribunale. Vedendo quei frame in bianco e nero ha finalmente capito perché, da tempo, in cassa sembravano esserci meno soldi di quelli ipotizzati: qualcuno, a negozio chiuso, entrava utilizzando le chiavi e si serviva dalla cassa. Forse un ex dipendente, il video non mostra bene il volto. Ma evidenzia il misterioso ladro entrare dalla porta usando le chiavi, aprire il cassetto con i soldi, prendere qualche banconota e andarsene senza lasciare traccia. In pratica un bancomat, ma con denaro altrui e senza spese. L’ultimo colpo avrebbe fruttato 200 euro. Immediata la denuncia ai carabinieri.



SOSPETTI

Montellato da tempo aveva capito che qualcosa non andava. Al conto mancavano, spesso, piccole somme rispetto a quanto riteneva di avere come fondo cassa. Cifre non enormi ma sufficienti anche ad alimentare qualche discussione con i collaboratori: «Ma hai preso 100 euro dalla cassa?», ha detto qualche settimana fa a un suo collaboratore. «Chi? Io? Assolutamente no!». «Strano pensavo che in cassa ci fossero 100 euro in più. Evidentemente avrò fatto male i conti». Discussioni di questo genere si verificavano spesso almeno fino a due mesi, fa quando Montellato ha deciso che l’attività poteva mandarla avanti anche da solo. E ieri ha capito: quei soldi, in realtà, venivano rubati. «Sono rimasto un po’ sorpreso - ammette - e mi sono accorto di tutto per caso. Dopo essere rimasto solo in negozio, un amico mi ha consigliato di mettere una telecamere interna perché non si sa mai. Ho avuto vari dipendenti, a tutti ho dato le chiavi dell’ingresso: tendo a fidarmi della gente».

SORPRESA

E in effetti il consiglio è stato sensato. Ieri ripulendo la memoria della telecamera digitale, ha ripassato i video degli ultimi giorni e quando ha visto quello di domenica scorsa per poco non gli è venuto un colpo: alle 23, a negozio abbondantemente chiuso, un uomo con berretto in testa e volto coperto è entrato, si è diretto verso la cassa, l’ha aperta e preso delle banconote per poi andarsene con tutta calma, come se nulla fosse. «Non posso dire con assoluta certezza chi sia - ammette - potrebbe essere un ex dipendente visto che ha sicuramente utilizzato le chiavi, ma potrebbe anche essere uno che quelle chiavi le ha rubate a sua volta o trovate. Non lo so perché il volto non si vede. Ma di sicuro è qualcuno entrato nel mio negozio quando era chiuso, che ha aperto la cassa andandosene. Adesso mi spiego tutte quelle volte che mi sembrava di avere più soldi in cassa di quelli che trovavo. Mancavano sempre somme non altissime al punto che pesavo di ricordare male io. Adesso inizio a capire. Non posso avere le prove che questa persona abbia colpito anche in passato. Sicuramente lo ha fatto in questa occasione. Ho sporto denuncia e mi fa piacere fargli sapere che, in ogni caso, l’ho beccato».