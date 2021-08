Addio all'imprenditore Elio Doro, morto sulla Pontebbana. Il corteo degli amici in moto al funerale Video

CODOGNÈ (TREVISO) - Si è tenuto oggi, venerdì 20 agosto 2021, alle 10 nella chiesa dell'Immacolata di Lourdes a Conegliano, il funerale di Elio Doro, il noto imprenditore settantenne che ha perso la vita tragicamente il 14 agosto scorso, in seguito a un pauroso incidente stradale mentre percorreva la Pontebbana a bordo della sua moto, una BMW 1250, insieme alla moglie Carlina, all'altezza della cantina Borgoluce. L'impatto con una Fiat 500 non gli ha lasciato scampo: è deceduto sul colpo, mentre la moglie è stata elitrasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

La notizia della morte di Doro si era subito sparsa in tutta la provincia e aveva lasciato sgomenti tutti coloro che lo amavano e stimavano come una persona buona e dedita al suo lavoro e all'impresa, la Multirail che aveva fondato vent'anni fa e della quale aveva celebrato l'anniversario lo scorso 27 luglio. Lo stesso governatore Luca Zaia, con il quale aveva stretto una cordiale amicizia, era rimasto sconvolto dalla notizia della morte improvvisa e aveva dichiarato: «Sentire questa terribile notizia oggi è stato sconvolgente. Ha oscurato il sole di Ferragosto. Oltre che un amico Elio Doro era un vero gentiluomo, e rappresentava il meglio dell'imprenditoria veneta. Con il suo ingegno e la sua caparbietà era riuscito a portare il nome della sua Multirail e del Veneto in tutto il mondo, creando qualcosa di unico e irripetibile».